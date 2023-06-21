為因應高齡化社會，土銀除推出「樂活養老」貸款，亦上架小額終身壽險，以簡單易懂、降低投保門檻及便宜的保費為特色，提供高齡者基本保障需求。土銀配合金管會推動「信託2.0計畫」所推出樂齡安居信託整合服務等五大信託，即為土銀善用不動產專業優勢，結合前端建商不動產信託及後端長照機構安養信託業務，擴大長者照護服務與安居層面。

土銀除推出友善金融服務措施，建構無障礙網站及無障礙服務之營業環境，協助弱勢金融消費者取得金融服務，亦推動數位金融創新，提供多元金融商品、行動支付及線上申貸投保等服務，以增進顧客體驗並提高服務可及性；土銀並連續四年榮獲金管會金融服務業公平待客原則評核排名前25%，足見土銀對提升客戶服務品質及滿足客戶需求的重視，本次獲獎亦是主辦單位對土銀在友善金融措施耕耘成果的肯定。