疫情趨緩後第一個暑假即將到來，國旅人潮逐漸湧現恢復榮景，有意安排暑假出遊計劃可提早卡位 ! 高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案活動。

這項活動，每晚入住5,588元起，邀請大家出遊放電玩透高雄山海美景。安排充滿童趣的小火車與哈瑪星鐵道故事館套票體驗，並前住旗津的史努比海上巴士航程與電動自行車租借。此外，本次暑假專案加碼推出價值30萬好禮抽獎，包括漢來美食餐飲抵用券、高雄漢來聯名三麗鷗主題套房與即將開幕的台北漢來豪華套房等住宿券獎項。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，適逢疫情鬆綁後第一個暑假，近期陸續接到客人詢問，因此今年暑假專案提早開放訂房，即日起至6月9日早鳥訂房再打9折，雙人房只要5,029元起，還加送200元餐飲商品優惠券，適用入住期間為7月1日至8月20日。而每房加贈抽獎券最大獎可獲5萬元漢來美食餐飲券，還有機會入住即將開幕的台北漢來豪華套房及價值3萬元高雄漢來套房、三麗鷗主題房，共有20個名額。

選擇入住漢來暑假專案一次攻略高雄最美的山海景點，專案提供哈瑪星鐵道文化園區最受歡迎的駁二線小火車，參觀以鐵道歷史文化為主題的哈瑪星台灣鐵道館。接下來前往棧貳庫搭乘史努比彩繪圖案的海上巴士前往旗津，航程中可眺望壽山之美、大船入港的壯觀，感受港灣城市的魅力。此專案另在旗津安排電動遊園自行車，可輕鬆自駕抵達旗津海岸公園、彩虹教堂、星空隧道等知名景點。回到飯店則提供自助式早餐、Haagen-Dazs冰淇淋、以及日式三溫暖與露天泳池等服務設施，也安排高鐵左營站來回接駁服務，豐富專案內容每晚入住5,588元起，若續住享有海港自助下午茶。即日起至6月9日訂房均享有早鳥價9折優惠，再加贈200元美食餐飲或三麗鷗商品抵用券，這次漢來暑假專案內容與禮遇包羅萬象，精打細算旅客早鳥下訂絕對物超所值。