民進黨總統參選人賴清德昨拋出私校學費補助方案，教育部也宣布明年2月起，將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，行政院長陳建仁今(21日)再加碼，高中職學費全面免費、學貸延長等配套，但也遭批評是「政策買票」。前立委郭正亮指出，「撒幣真的有用」，且賴清德還會憑藉執政優勢，用政策支票攏絡其他特殊群體。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，「撒幣真的有用」，民進黨第一次地方選舉大勝就是靠老人年金。他也說，他自己是在私校教書，知道很多學生的狀況非常不好，這筆 2.5 萬的補助能吸引很多人，「4個年級都有的話，選票超過50萬票」，也不能說沒有用，以賴清德估算他自己領先的幅度，大概就是領先50萬到80萬票，當然很重要。

「這也不是第一次」，郭正亮斷言，「賴清德還會去找很多的特殊群體，用支票攏絡，這就是執政優勢」，未來賴清德還會繼續開政策支票，不只私校補助這一張。

郭正亮也分析，賴清德居於相對領先是事實，只是目前支持度在35%，他想拉到40%，基本盤還是很穩。郭指出，這也是為什麼賴清德會說「非常離譜」的話，說支持海峽論壇、支持國民黨、支持柯文哲就是中共同路人，這在正常的1對1選舉不可能說的話，他都說出來了，因為賴清德認為，先鞏固住40%他就會贏。