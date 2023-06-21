台南大學確定不遷校到七股校區後，市府將收回120公頃土地，市議員蔡蘇秋金今天總質詢時，指地方空等18年，目前該處只有2棟建築物，雜草叢生、蛇狗聚集；雖然東校區20公頃土地規畫智慧水產養殖園區，但地方對招商成效有疑慮。市長黃偉哲答詢說，東校區招商活化市府將秉持中立，不會偏向個別業者及特定產業，一定會以市民利益為最大考量。

市府指出，南大七股校區是原台南縣政府無償提供南大遷校用地，分為西校區84公頃、東校區38.5公頃；目前僅東校區已完成道路及機電中心，其他土地並未開發。南大已於今年3月正式函報教育部辦理廢止興辦事業計畫，目前正於行政院查核中，俟同意後將辦理廢止開發計畫、環評、土地返還點交等作業。

市府都發局長徐中強表示，校區基地原為一般農業用地，移撥南大時，使用地目變更為特定專用區供辦興校，目前南大已向教育部申請廢止興辦七股校區案，確定後即可公告進行撥還程序，在國土計畫中使用地目將恢復為一般農業用地，符合農漁養殖使用。

都發局指出，2017年底南大校務會議決議不遷校後，教育部補助該局辦理「台南大學七股校區土地利用可行性規畫案」，經綜合評估地區發展條件及在地需求意見，基地東校區將以智慧水產養殖為主、假日市集為輔，並保留綠地公園供民眾休憩使用；西校區則維持形貌，以生態保育為主。此案今年3月31日已於七股永吉活動中心辦理公聽會，預計7月辦理第2次公告徵求投資計畫書。

市府農業局也說，智慧水產養殖園區可結合科技設備提供安全生產環境，增加產值，發展產銷履歷提高品牌商譽，並培養新世代養殖漁業人才，增加在地就業機會及提供公共休憩空間等綜合功能；目前採促參法民間自提方式辦理，2022年9月公告時，只有1家廠商遞件，今年6月12日核定可行性評估報告，並於6月19日召開第1次甄審會審查招商文件，修正核定後將於7月公開徵求投資計畫書，希望今年底之前完成招商簽約。

蔡蘇秋金表示，東校區的智慧養殖專區，希望能提高技術水準，吸引有心人士投入養殖業，帶動產業發展及漁民生計，但目前招商地方民眾有疑慮；至於西校區80公頃歸還市府後，地方也希望如果沒有違反相關法令，希望讓七股漁民承租繼續養殖。

蔡蘇秋金還建議，當地有台61快速道路，七股漁產也已打出知名度，希望能成立七股農特產品展銷中心，推廣七股美食等特色產業；同時，市府的活化規畫也不要倉促上路，應該多聽取在地民眾的意見。