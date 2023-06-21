夏日豔陽天刺激出遊意願，隨疫情解禁脫下口罩，大眾開始用真面目示人，讓臉蛋保養成一門顯學。電商觀察，「美顏保健品」因大量常備需求成熱賣常勝軍，嫌擦瓶瓶罐罐麻煩，不少懶人偏好簡單靠吃解決，刺激部分品牌日業績成長飆破30倍。

向來找南韓藝人代言的正官庄也看好台灣市場，特別邀請團韓(G)I-DLE中的台灣女孩舒華代言，除了靠姣好臉蛋讓粉絲眼冒愛心外，她在廣告台詞中念品牌讀音時「ㄢㄤ」發音不清，更掀起大批網友直呼可愛，自然讓新品「高麗蔘蘆薈凍Stick」映入觀眾視線，其標榜選用頂級Aloe Vera蘆薈品種維持消化道機能，並融入可呵護好氣色的6年根高麗蔘，即撕即食方便帶。

三得利「蜜露珂娜」30入，官網價1830元。（三得利提供）

三得利「蜜露珂娜」針對女性愛美而誕生，透過膠原蛋白、維生素C、賽洛美等保護鎖水、維持角質層平滑，助攻滋潤氣色，且無傳統膠原蛋白難以入口的腥味，淡淡奶香適合加入咖啡或其他食品。

BHK's「維他命C500錠」90粒，官網價490元。（BHK’s提供）

維他命C具高抗氧化作用很受喜愛，BHK's所推的「維他命C500錠」孩含有西印度櫻桃，增添紅潤氣色，硒加上鋅則幫助守護皮膚組織，外出也能秀光彩自信。

「桂格無添加糖養氣人蔘」60ml 6瓶，官網特價359元。（佳格食品提供）

不只女性在乎外在呈現，男性同樣想維持精氣神，「桂格無添加糖養氣人蔘」嚴選整支人蔘，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，搭蓮子、百合調合訴求溫潤少負擔，國際名廚江振誠親自飲用，稱讚回甘滋味讓他想起童年時光，「爸爸在我要出門上學前，會給我一片人蔘要我含著，就是這感覺。」