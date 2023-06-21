南山人壽始終相信，保險是公益服務業，作為一家公益服務業者，我們一直秉持著專業服務與溫暖關懷的理念，力求展現保險業的核心價值，為保戶帶來最大幸福。

台灣即將邁入超高齡社會，由於高齡者易受金融剝削，我們從高齡者需求出發，除提供「樂齡/身心障礙保戶專人專聽」國/台語/客語服務外，為了保障銀髮族的權益，推出「樂齡投保停看聽」傳遞正確金融保險知識、「高年級生保險箱手冊」透過簡單、有趣的圖文教導長輩提高防詐意識；高齡客戶臨櫃辦理保單借款時，更主動關懷客戶，經由「多看一眼」、「多問一句」及「多做一件事」，避免高齡長輩受詐騙。

為了消弭新住民的資訊落差，提供八國語言保戶重要權益說明，並提供聽取錄音檔、點字書、及手語服務結合線上手語翻譯平台等，協助身心障礙者在閱讀及溝通上無障礙，南山人壽秉持著視客如親的理念積極打造金融友善服務。未來，我們也將持續運用科技實踐普惠金融，致力提供客戶更優質的服務體驗，不斷推出創新和健康促進服務。

再次感謝評審們的肯定，我們會繼續努力，與時俱進地滿足不同客群需求，為客戶提供更貼心的保險服務。最後，我要感謝所有南山人壽的員工和合作夥伴，由於各位的奉獻和支持，讓我們能夠實現這一成就。