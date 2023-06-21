112學年度高中免試入學今（21日）中午12點開放網路志願選填，雲林區卻發生系統當機，考生和家長一頭霧水，以為開錯網頁，雲林縣府教育處證實中華電信和廠商發生當機，目前還找不到原因，先以架接網頁方式讓系統運作。

112學年度高中免試入學今（21日）中午12點開放網路志願選填，雲林區發生系統當機還在搶修中。（周麗蘭攝）

免試入學志願選填日期為6月21日中午12點至6月29日中午12點，今天是第1天，參考國中教育會考的學生今天中午想立刻選填志願，網頁卻一直出現「無法連接網站」頁面，許多心急的家長在臉書社團PO文詢問是否自己搞錯了，到下午4點還無法選填志願。

112學年度高中免試入學雲林區志願選填系統發生當機，目前還找不到原因，先以架接網頁方式讓系統運作。（周麗蘭攝）

縣府教育處表示，當機第一時間就已得知，立即請廠商及中華電信搶修，但仍查不出原因，目前請廠商以架接方式讓系統可緊急使用。教育處說，今天是免試入學志願選填第一天，只要在6月29日中午12點前選填就可以，不會影響錄取志願序。

確認是大當機無誤，不少家長留言抨擊「全國只有雲林大當機」、「搞什麼」。