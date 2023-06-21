新竹市議會棒球場改善監督小組21日再次進到球場了解現況，結果竟發現內外野的野草已長的比半個成年人還高。（林彥甫提供／陳育賢新竹傳真）

斥資12億的新竹市立棒球場目前仍在進行改善工程中，市長高虹安已下時間表，要趕在明年3月改善完成，以趕上職棒賽事，而新竹市議會棒球場改善監督小組21日舉行會議，多位議員今天也再次進到球場了解現況，結果竟發現內外野的野草已長的比半個成年人還高，要求市府緊盯改善進度。

時代力量市議員林彥甫指出，市議會棒球場改善監督小組今天上午舉行會議，監督小組緊盯市府的改善進度、維管情形及519淹水之後的後續改善措施，隨後也到球場了解現況。

林彥甫說，一看嚇一跳，大家沒看錯，內外野上已長出野草，而且長的比一般成年人半個人身還高，很擔心市府的改善工程能否趕上預定的明年3月完工。

他表示，據市府說法，現在只有1名新竹市立體育場的約聘人員在管理整座棒球場，而此次改善工程，光水電、保險等基礎維護8個月要花1490萬。

草皮之後要整個挖掉重做排水工程，市府說改善工程書圖已經由台中洲際球場的場務技師畫好，但還要等到美國大聯盟場務廠商Bright View的專家核定，預計8月底前核定後才會進場改善。

市府也於6月12日上網招標「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」，招標單位新竹市立體育場，總經費180萬，履約日期到10月31日。

而今天的改善小組會議中，許多議員也提出質問，指5月19日淹水所造成的問題和損失到底該由誰負責？市府以「工程還沒驗收」要廠商吞下去，但實際上去年沒驗收怎開打、怎點交給龍來，可以想像未來很可能又會走上司法攻防一途。

然後更誇張的是，上個月5月31日市長室的開挖竟然跟體檢會建議的檢測和改善不同，不追問還不清楚，然後問科學方法和由誰決定地點的，也只回說「依照台中洲際棒球場」，他認為實在太扯，小組將會持續緊盯改善進度，讓球場改善回歸專業，不然很可能明年３月重返球季的夢又會再次破碎。

市府則表示，目前新竹市立棒球場由體育場負責維管，教育處、工務處、社會處、警察局皆會跨單位協助，整體而言並非只有1名同仁負責維管。而體育場日常指派1名同仁負責巡視，該人員長達37年的新竹市立棒球場相關維管經驗，適才適所。

市府指出，在棒球場必須改善的前提之下更是「完全尊重專業」。中華民國棒球協會和第3次體檢會都於今年4月建議，市府應進一步尋求美國大聯盟的專業協助，市府也的確積極接洽，終於在5月取得美國大聯盟唯一指定場務單位BrightView的正面回應。

同時，市府也同步委請場務人員根據台中洲際棒球場經驗，繪製新竹棒球場的改善書圖。惟兩球場條件不同，台中洲際棒球場的工法不一定完全適合新竹棒球場，大聯盟場務專家將會依其專業，協助市府核定改善書圖，甚至調整書圖或繪製新的書圖。

因此，市府不只是遵照台中洲際棒球場的模式，而且是WBC模式，也是BrightView改善球場的固定流程，BrightView協助海外球場，都是依循相同的流程來進行。

另，第3次體檢會提出「尋求大聯盟協助、改善與檢測並行」之建議，市府都正在執行。5月31日土壤隨機取樣挖取檢測，就是BrightView憑專業要改善球場的前置作業、固定程序，必須作為後續改善的參考。

市府並說明，新竹棒球場未來的改善過程，美國大聯盟場務單位BrightView也會隨時依其需要取土檢測，另外，有關底部清碎石層排水的測試，也是為了確認改善方案是否可行，目前所安排的檢測都是為了讓棒球場可以順利進行改善的前置作業，市府將力拚明年重新啟用球場。