20日一名女音樂教師在網路上發表自己13歲時遭到補習班狼師強吻、性騷、性侵持續3年，並指稱該名狼師仍在高雄前鎮、鳳山教書，不少網友推測是位於高雄前鎮區的某補習班。不過補習班21日下午發出聲明嚴正澄清，並表示將追究法律責任，矛盾的是，高市教育局接獲社會局通報後先將該補習班暫停營業，而21日補習班也停止授課，鐵門深鎖。

據了解，20日事情爆出後，該女音樂教師疑似有向社會局通報此事，而社會局則請教育局出手處理，21中午1時許，教育局要求該間補習班暫停營業並停止授課，下午3時許教育局前往補習班稽查，確定補習班已停課。

不過在教育局稽查前幾小時，該間補習班才發出聲明嚴正澄清此事，並且限時2小時要網友刪文、刪留言，否則將會走法律程序，如今教育局出手後，似乎打臉了該補習班的聲明。

教育局表示，對於事情多少有掌握，至於該間補習班是否就是惡狼補習班仍在查證中，教育局嚴正表明立場，如有疑似事件，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，以維護權益。

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