國發會推估臺灣將於2025年正式邁入超高齡社會，許多長輩因為年紀大了，身體逐漸衰弱，生活功能需要協助，這時候居服員就成了長照服務中不可或缺的重要角色。大家也不禁好奇居服員的工作內容有哪些？和照服員、看護又有哪些差異？年僅25歲的紀爰從記者轉做居服員，她接受《長照路遙誰給力》訪問吐露自己照顧長輩的心聲，她說「跟老人家互動真的很考驗情商」，不過每當看到他們的生活有所改善、身心狀況更進步時也會感到非常欣慰。

【長照路遙誰給力】25歲正妹從記者轉做居服員！把屎把尿被看不起？她揭照顧長輩心聲有洋蔥

25歲的紀爰大學雖然念的是新聞相關科系，但由於媽媽從事居服員的工作，在耳濡目染下也跟著關注長照議題，決定從記者轉做居服員。她說，一般人對居服員總有一些刻板印象，更把他們與看護聯想在一起，事實上一般看護的工作時間為24小時，當中有五成的時間在幫案主換尿布、餵食以及洗澡，其他時間則是陪伴。而居服員的不同之處在於，他們是依照項目來做服務，服務完就必須離開案主家。

許多人把居服員與看護聯想在一起。 圖／本報資料照片

亞東科技大學護理系副教授吳孟凌說，居服員要學習的東西包括身、心、靈、社會，當個案的生命到臨終時，他們要勇於面對，更要學習如何照顧失智症個案，當然，長照的相關法律知識也相當重要。而居服員的工作項目除了日常照護外，常見的項目有協助量測血壓等生理數值，並協助餵飯、洗澡以及陪同外出就醫，日間照護中心、社區據點社區照顧服務員常見的作業項目，則是多了活動課程設計及個案安全維護，若是醫院內的看護，則需要 24 小時陪伴在服務對象身邊，協助進行醫院檢查、治療，給予即時的照顧協助。

居服員工作項目相當多元。((圖／長照路遙誰給力)

日間照護中心、社區據點社區照顧服務員常見的作業項目。(圖／長照路遙誰給力)

居服員的薪水真的很高嗎？紀爰也大方透露，自己一天需工作８小時，薪水最高可領到５萬最低則是１萬６，而薪資計算方式每間公司都不同，有的是拆帳制，有的則是時薪制，每個人都必須經過長照訓練班的考核，拿到證書以及長照小卡才可以開始服務。

居服員薪資計算方式每間公司都不同。(圖／長照路遙誰給力)

居服員照顧失能的人或長輩，最常遇見的切身問題就是清理大小便，但紀爰不畏懼，反而溫柔的告訴長輩「你們放輕鬆躺著，我幫你清乾淨」。不過對於身材嬌小的她來說，搬抱技巧是卡關的工作項目之一。這也讓她想起一位曾是游泳健將的阿嬤，因為手腳力氣大再加上罹患失智症，紀爰要將她搬移到浴室相當不容易，這還不打緊，每當她跟阿嬤說要洗澡，阿嬤就會開始要打她，但紀爰總是耐心的對阿嬤說「你打我沒關係，我還是要幫妳把身體清潔乾淨」。

紀爰說「跟老人家互動真的很考驗情商」。(圖／紀爰提供)

居服員在服務案主時，也不免會遭到情緒勒索「可以幫我到個垃圾嗎？能不能再順便幫我買個東西？」對此，吳孟凌副教授表示，要照顧長輩不僅需要耐心及細心，還要有好的溝通技巧，「不要馬上對長輩說我們沒有這個項目」，她舉例說明，居服員可以告訴長輩「我剩下２０分鐘要煮午餐，如果煮的完可以幫忙你，如果煮不完，我會以對你比較重要的項目優先處理」，同時也必須回報督導員，讓他們跟案主做溝通。

亞東科技大學護理系副教授吳孟凌表示，照顧長輩要有好的溝通技巧。(圖/衛服部)

居服員遇到的個案百百種，有的失智、有的身障、有的甚至是患有知覺失調症，該如何與他們建立起良好的信任關係？紀爰說，居服員有兩堂課非常重要，分別是身障和失智的照護技巧。她舉例，每當聽到患有知覺失調症的阿嬤講說，角落站了一個人，但實際上卻空無一人時，不能肯定她，也不能否定她，轉移注意力才是正確的處理方式。若是遇到失智的長輩，則可以在他身上圈上鈴鐺，以確保他不會自行出門而發生危險。

遇到失智的長輩，可以在他身上圈上鈴鐺，確保他不會自行出門發生危險。(圖/本報系資料照)

「跟老人家互動很考驗情商」紀爰說道。許多老人家不愛吃飯，但她總會一邊餵飯一邊和他們聊天，要讓長輩感受到居服員對他們的關心。對此，吳孟凌副教授也要提醒居服員，不要隨便裝熟，一定要做到陪伴這件事，如此一來才能與長輩更加親近。

要好好陪伴，才能與長輩更加親近。(圖/本報系資料照)

雖然居服員的工作相當辛苦，但紀爰說，在長照中有個項目叫復能，她也和我們分享服務時的暖心故事，一名阿公因為失智不太會說話，認知功能也有障礙，甚至會拿沒剝皮的香蕉來吃，但紀爰仍會耐心的和他對話，兩個月後，阿公會和她打招呼，也記得她的名字，讓她相當欣慰，也因此獲得滿滿成就感。