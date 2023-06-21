宜蘭縣某補習班昨天爆發有2名國小學童遭餵食管制藥品「利他能」，宜蘭縣衛生局今天（21日）清查後，包括最早發現的2名個案，累計有5位學童疑似有接受藥物使用史，縣府強調，會持續針對藥品來源、幼兒園、學校及補習班進行查察，請家長放心與安心。

衛生局表示，截至目前為止，有5位學童疑似有接受藥物使用史（含最早被發現之2名個案），後續也將移送檢調單位偵辦；有18位學童家長提出篩檢需求（含沒有明確用藥史，但有疑慮之個案），以及有10位提出安置（轉換補習班）需求。

宜蘭縣衛生局長徐迺維（左）、教育處長簡信斌21日說明縣府對餵藥案後續處置與因應作為。（李忠一攝）

衛生局表示，有篩檢需求的個案，將由衛生局安排至醫院採檢及提供醫療服務；目前其中11人已安排檢測，其餘仍在聯繫中。

衛生局表示，不同藥物的檢測程序、方法及試劑皆不相同，縣府目前僅針對「利他能」檢測，但如果家長對於學童在各教育場域中使用藥品狀況有所疑慮，仍可洽詢教育處專線03-9251000分機2622、2624，縣府將協助釐清，如確有錯誤用藥情況，也會安排進一步的醫療諮詢及檢測。

教育處表示，縣府除對該補習班處以停止招生及限期整頓改善外，近期也將召開本縣短期補習班不適任人員認定委員會，對該補習班相關教職員進行審議，後續則依照「補習及進修教育法」規定處理。