根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，與上個月數據相比，賴清德的支持度以36.5％穩坐冠軍寶座；而柯文哲支持度則達到29.1％，侯友宜支持度則下滑了7.2個百分點為20.4％。同時《台灣民意基金會》也在21日指出，「在二十歲以上台灣人中，有四成二基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成八不贊同」，引發討論。

《台灣民意基金會》21日在臉書上PO出一篇「蔡英文總統聲望42.3%，陷入第四次執政困境」的文章表示，在他們的調查中問到，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現，有11.9%非常贊同、有30.4%還算贊同、有24.9%不太贊同、有23.3%一點也不贊同、有6.4%沒意見，另外還有3.2%不知道或拒答。

同時該粉專更指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成二基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成八不贊同；不贊同者比贊同者多6個百分點。 這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，蔡英文總統正第四度陷入執政困境，距前次執政困境結束才一個月。

該粉專也表示，較可能導致蔡總統聲望下跌的短期因素有兩個。一個是民進黨近期性騷擾案的衝擊，由於民進黨此次爆發的性騷擾案都是蔡英文兼黨主席任內發生，再加上與蔡總統關係密切的總統府資政顏志發，乃全國小英之友會總會長，被檢舉涉及性騷擾案。6月4日總統府第一時間對外表示，對此案沒有調查權，被外界解讀為蔡英文意圖推卸責任，輿情大譁；另一個是，四位新任大法官提名爭議，因為四位大法官都被在野黨認為親綠，使得未來十五位大法官清一色都是綠的，司法權能否獨立運作面臨考驗。蔡總統的重要人事安排是否妥適，也再次備受質疑。

最後該粉專也提及，除此之外，台灣近期通貨膨脹，物價飛漲，升斗小民生活壓力倍增，加上全球性市場需求減弱，台灣出口衰退，製造業無薪假明顯增加，總體經濟表現不佳等，也可能是重要因素。