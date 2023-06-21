搶頂級日本料理品味機，位在台北市建國南路上的「福容大飯店台北一館」館內「順園」日式料理餐廳推出「夏之饗宴-艷夏蠔情」饗宴，主廚許家豪下重本大量引進日本道地季節性食材，包含日本柚子青魽、甜蝦、廣島生蠔、有馬山椒、鹿兒島和牛等，並結合台灣濁水溪特有馬蹄蜆、屏東黑鮪魚、馬頭魚等台灣在地食材入饌，提供客人美味選擇。

「夏之饗宴-艷夏蠔情」季節限定日式頂級套餐定價每套2,000元起，只到八月底。套餐內容有「甘鯛立鱗燒」、最高等級日本A5和牛菲力，佐以細緻柔滑的「比目魚鰭邊肉」與「星鰻握壽司」，精緻的盤飾，從視覺、嗅覺、聽覺、觸覺與味覺等五感，滿足饕客的味蕾。

「甘鯛立鱗燒」嚴選肉質細緻的台灣馬頭魚，以乾煎的方式使魚鱗因高溫而豎起，像松果一樣般綻放，鮮嫩魚肉搭配酥酥脆脆的鱗片，多層次的口感正是此料理的特色，佐以台灣佛手瓜漬物，酸甜的口感讓此道料理達到完美的平衡。「海膽黑鮪刺身盛合」於屏東地區所補獲的黑鮪魚取其大腹，肉質鮮滑而帶有濃郁的特有香味，入口即化，搭配海膽與時令鮮魚，讓食材的原味在味蕾中釋放。「比目星鰻握壽司」則是取比目魚鰭邊肉，油脂豐富、口感滑順，主廚在簡單的炙燒後其香滑的油脂混合著炙燒香氣，在嘴裡瞬間融化；而炙燒後的星鰻握壽司，油脂肥美，肉質淡雅細緻，更是不少賓客指定必點料理。

「百里香煙燻A5和牛」來自鹿兒島的A5和牛，油花分佈均勻，口感如奶油般入口即化，搭配煙燻鹽及嬰兒櫻桃、蘿蔔、蔥絲點綴，將傳統日料結合法式精緻擺盤，令人驚喜連連。別忘了現場出示福容享福卡會員，再加贈享有海中牛奶美譽的「田舍生蠔」一份。

福容台北一館「順園日式料理」提供寬敞明亮的開放式廚房設計，為賓客現場料理製作滿足視覺感官饗宴。廳內設有四間獨立包廂：「松」「竹」「櫻」「菊」可容納8～40位貴賓；日式都會時尚空間，氣派高雅的包廂設計，適合商務宴席或家聚。