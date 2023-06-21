索尼影業漫威英雄宇宙的經典惡棍英雄，同時也是蜘蛛人最強大的死對頭，《獵人克萊文》今天（21日）推出最新預告，帶領觀眾一瞥這位性感獵奪者的起源，以及造就他成為超級惡棍的家族秘密。由好萊塢新一代魅力男星亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）主演，是繼《羅根》和《死侍》後，罕見的限制級超級英雄電影，預告中狠咬敵人耳朵和捕獸夾爆頭的血腥畫面，令人期待這部專屬成人的超級英雄片極限，血肉橫飛的打鬥場面也將忠實呈現克萊文殘暴的一面。

首次出現在1964年蜘蛛人漫畫中的獵人克萊文，本名叫做謝爾蓋克拉維諾夫，繼承於俄羅斯貴族後裔，迅速成為令人聞風喪膽的可怕殺手，並且創立「邪惡6人組」的團隊，一生致力於擊敗蜘蛛人。在預告中，由羅素克洛飾演的權威爸爸深深影響年輕的克萊文，成長在這個畸形的家庭讓他無法找到自己的定位，但是在一次打獵中被獅子攻擊後，獅子的血液意外地與克萊文的血液結合，讓他獲得超人的力量和敏捷的追蹤技巧，精通各種殺人兵器的他決定展開他的復仇計畫。

《特攻聯盟》中青澀「屌爆俠」而爆紅的亞倫泰勒強森，現在已是當紅炸子雞，不管是《復仇者聯盟》中的「快銀」還是《子彈列車》裡的雙胞胎殺手，他都能為他的角色賦予十足的魅力，現在更盛傳將角逐下一任的007。對於這次飾演的獵人克萊文，亞倫泰勒強森談到：「克萊文是一位有著堅定信念的獵人及動物守護者，他也是漫威宇宙裡最受歡迎的惡棍英雄，蜘蛛人的頭號世仇，他真的是一個非常酷的角色！」

在預告片的最後，縱使沒有露出真面目，但是堅硬的皮膚卻給了大家線索，另一位經典的惡棍英雄，犀牛人也將在電影中現身，令人興奮他與獵人克萊文將會激盪出甚麼樣的火花。飾演犀牛人的演員亞力山卓尼瓦拉說：「這部電影沒有用到很多綠幕特效，導演希望大部分的打鬥可以真實的呈現，貼近現實的世界，不會有人飛來飛去，但是電影中的特技動作就像是最厲害的奧運比賽，精彩的讓我瞠目結舌。」

《獵人克萊文》10月6日（五）在台上映。