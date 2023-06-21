高市開鍘4名醫師涉不當使用苯巴比妥，國民黨3名高雄市立委參選人今（21）日質疑，7年前高雄就曾爆出有醫生使用苯巴比妥，但7年過去市府卻完全沒有任何作為。對此，市長陳其邁強調，高市府一直在做醫療專業審查，碰到問題就用專業解決，其他都不做任何考量。

國民黨高雄市立委參選人李眉蓁、陳美雅及李明璇今開「高雄淪為苯巴比妥天堂？要民進黨不要雙標！」記者會，李眉蓁及李明璇指，7年前高雄就曾爆出有醫生使用苯巴比妥，但7年過去市府卻完全沒有任何作為，陳美雅則質疑所謂的「用藥不當」是什麼，請中央公布用藥標準，要求衛福部和高雄市長陳其邁要出來講清楚說明白。

陳其邁回應，針對用藥安全都是基於醫療專業嚴謹的考量，管制藥品的追蹤查核，包括藥品流向、數量追蹤，這是每年都必須落實，包括時地與藥品相關數量的盤點。另外，高市府在做的事情就是希望在醫師的醫療範疇裡，也能更加強用藥的安全。

陳其邁強調，這次特別針對醫師的處方是否適當，有無違反醫療常規，有無遵循用藥指引，所以就把大概10萬張處方，用4大醫學中心小兒專科醫師的專業審查意見，把這些處方再次做專業審查，讓醫師在用藥時能瞭解現在的用藥指引可用哪些藥，以及遵循專業的小兒科專科醫學會的用藥專業意見，來做審查跟建議，同時訂定用藥指引準則，希望醫師能落實孩童用藥安全。

至於目前高雄市有無幼兒園拒絕幫家長餵藥？陳其邁指出，根據幼照法跟教育部相關準則，都有托藥相關的規定及標準作業程序，高市在6月9日即通告所有的幼兒園，務必配合落實整個托藥的程序，也要求幼兒園都必須遵照相關準則，不能擅自停藥。