頭份市生命紀念館新設神主牌位開始接受申請預約選位。（謝明俊攝）

頭份市生命紀念館新設神主牌位開始接受申請預約選位。（謝明俊攝）

頭份生命紀念館自2018年10月啟用以來，為頭份市民提供一個優質環境，安奉祖先，其中一樓大廳原設置有神主牌位192個，已銷售一空，不敷使用，頭份市公所去年編列600萬元預算增設神主牌位，歷時一年多完工，共增加1，696個牌位，並自19日開放市民申請及選位。

這次新增設置神主牌位1696個，位於一樓大廳後方，分別規劃為至誠廳與至德廳，每廳各有神主牌位848個。依配置不同，售價從3萬4千元到4萬6千元不等，另於後廳增設進塔區一處，提供市民祭拜祖先使用。

頭份市公所表示，為祈求諸事順遂、合境平安，市公所已於6月18日在頭份生命紀念館，依循傳統儀典舉行神像開光祈安普渡法會。並於6月19日起開放有購買需求的民眾，預先領取申請書及號碼牌，再依指定時間備妥相關文件辦理選位。如果想要先睹為快，或需要全家商議的民眾，即日起也可先行至頭份生命紀念館參觀。

頭份市殯葬管理所表示，為了避免選位民眾大量湧入，影響作業品質，本次開放選位採取預約制，想要選購新設神主牌位的民眾，需先至頭份生命紀念館領取號碼牌，再依號碼牌上排定的時間前往選位，可以減少排隊時間，提升作業效率。開放選位時間從早上8時30分至11時30分，下午1時至4時，請民眾務必依號碼牌上指定時間前往選位。