夏季高山天氣變化大，早上登山忙著做防曬，中午過後又要煩惱防雨，讓戶外品牌紛推防曬防水又不怕悶熱的輕薄外套。戶外通路分析，近年戶外潮流狂襲，相關裝束銷量一直不錯，近期更增長2倍以上。

Columbia「防曬UPF40防潑水風衣」標榜可高效反射紫外線，同時阻絕UVA、UVB，並能簡單防潑水和防小雨，官網特價2千元不到就能維持基本外出需求，其中花俏色系銷量位列前頭。

Columbia哥倫比亞男款防曬UPF40防潑水風衣，官網特價1728元起。（Columbia提供）

The North Face北面UE女款米白色防潑水休閒連帽外套，官網價8380元。（The North Face提供）

近期在台中LaLaport北館創立全台首間探索概念店的The North Face，打造如大自然般的店裝並提供試穿體驗，以機能面料聞名的Urban Exploration支線也在內，其中「UE女款米白色防潑水休閒連帽外套」標榜面料防曬防潑水、透氣又能速乾，現加入會員並消費滿1萬2000元送專屬露營箱。

GO WILD同樣推多款防水防曬衣褲，並祭出夏日出遊樂活動，即起至7月16日，於門市單筆消費滿3300元即贈歐護植物精萃防蚊噴霧；指定品牌鞋衣配，消費2件即享85折優惠。