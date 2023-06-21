苗栗縣長鍾東錦等人前往西湖鄉視察農損。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

西湖鄉是文旦盛產區。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣西湖鄉盛產文旦柚，今年4、5月受到雨勢影響，加上吹南風，導致文旦樹結果率差，受害面積已經超過2成，果農嘆血本無歸。苗栗縣農業處21日指出，將向農委會爭取天然災害現金救助，若順利每公頃補助8萬元。

縣長鍾東錦21日偕同縣府農業處長陳樹義等人前往西湖鄉勘查農損，同行者有縣議員羅貴星、黎尚安、西湖鄉長高阿賜、西湖鄉農會總幹事郭豐文、理事長李朝國、常務監事蕭駿逸等人、西湖鄉民代表會主席古召善、副主席吳峻毅及多位地方民代、村里長等。

鍾東錦表示，他接獲地方反應文旦柚嚴重落果，立即請農業處依農產業天然災害救助相關程序協助受損農民，農業處前也邀集苗栗改良場、農糧署及公所人員現場鑑定災損情況。初步勘查結果，西湖鄉、通霄鎮、頭份市、三灣鄉及造橋鄉陳報天然災害農損，且文旦柚受損情形達天然災害救助標準，縣府將儘速彙整資料後，報請農委會依農業天然災害救助辦法辦理現金救助、文旦柚每公頃救助金8萬元，協助鄉親減少損失，請大家不必過於恐慌，持續做好文旦柚栽培管理。

縣府農業處表示，苗栗縣西湖鄉、三灣鄉、頭份市、通霄鎮4個鄉鎮市為主要柚子產區，少部分生產於苑裡鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、公館鄉、三義鄉、造橋鄉、後龍鎮、竹南鎮及苗栗市，其餘鄉鎮零星種植。

農業處指出，全縣文旦總種植面積約418公頃，年產值約3億元，是非常重要的水果產業，今年1月至3月期間久旱未雨，而4月至5月為文旦柚樹小果期，且為柚樹本身生理落果期，結果遇上4月至5月強降雨，加劇文旦柚落果，導致結果率下降，有多個鄉鎮都有反映文旦柚有嚴重落果之情形。現場農民也表示，部分果樹今年產量預計只有往年的一半。