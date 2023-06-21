挪威郵輪控股集團為全球前三大郵輪集團之一，品牌強調「Freestyle自由閒逸」精神，希望旅客可自由享用美饌設施。集團疫情期間斥資逾1億美元全新改裝「挪威奮進號」，整體塑造出優雅輕奢的度假氛圍，自2022年起定期於北美、紐澳航行，從未航行至亞洲地區。

雄獅長期深耕各獨特旅遊領域，不斷提升消費者旅遊體驗，此次獨家推出「挪威奮進號」郵輪旅遊，將於明年6～9月推出26航次包船航程，並首創升級版「台日跳島」新玩法，還有郵輪旅遊重度玩家喜愛的日韓9天8夜長天數商品，自今日起全面開賣。

「挪威奮進號」排水量7.5萬噸、可搭載2018位遊客，提供多達14種餐食選擇、8間酒吧，其中7間為免費餐廳，並可選購星巴克飲品。船上設有健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，並有國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐。

雄獅董事長王文傑表示，台灣位處連接東北亞、東南亞的樞紐地帶，具有絕佳的地理位置優勢，是各大郵輪公司積極爭取的新藍海市場。此次與挪威郵輪進行戰略合作，讓台灣及亞洲旅客可優先體驗「升級版」服務、愛上郵輪旅遊，也可吸引外國旅客，成為台灣旅遊亮點。

王文傑表示，與挪威郵輪的夥伴關係將是長期的，挪威奮進號包船只是第一步，未來也將運用集團及各海外公司加強宣傳、策畫，推動飛航郵輪（Fly Cruise）吸引更多國際旅客來台，持續提供升級版的郵輪旅遊體驗，為台灣開啟「郵輪旅遊體驗新時代」。

挪威郵輪銷售及行銷長暨國際副總裁Jason Krimmel表示，亞洲向來是相當重要的旅遊客源市場，其中台灣市場復甦強勁，看好台灣旅客對郵輪旅遊的喜愛，因此選擇明年以基隆、高雄雙母港作為重返亞洲市場首站，升級並重新定義台灣及亞洲消費者的郵輪旅遊體驗。