香港信報報導，上證指數開低走低，尾段跌幅顯著擴大，以全日低位收盤，收報3,197點，跌42點或1.31％，成交額為4,062.35億元。
深成指亦以全日低位收盤，收報11,058點，挫246點或2.18％，成交額為6,155.71億元。
滬深300指數報3,864點，跌60點或1.53％，創業板指數報2,211點，挫59點或2.62％。
各類股接近全線下跌，傳媒娛樂股挫逾6％，電子訊息股挫逾4％，化工、煤炭、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、金融股跌逾1％，石油股偏軟，僅得電力股靠穩。
端午節長假期前夕，大陸股市下滑。上證指數收跌1.3％，失守3,200點，連跌3日，全周累跌2.3％。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）1.02兆元。
香港信報報導，上證指數開低走低，尾段跌幅顯著擴大，以全日低位收盤，收報3,197點，跌42點或1.31％，成交額為4,062.35億元。
深成指亦以全日低位收盤，收報11,058點，挫246點或2.18％，成交額為6,155.71億元。
滬深300指數報3,864點，跌60點或1.53％，創業板指數報2,211點，挫59點或2.62％。
各類股接近全線下跌，傳媒娛樂股挫逾6％，電子訊息股挫逾4％，化工、煤炭、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、金融股跌逾1％，石油股偏軟，僅得電力股靠穩。
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