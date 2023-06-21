香港信報報導，上證指數開低走低，尾段跌幅顯著擴大，以全日低位收盤，收報3,197點，跌42點或1.31％，成交額為4,062.35億元。

深成指亦以全日低位收盤，收報11,058點，挫246點或2.18％，成交額為6,155.71億元。

滬深300指數報3,864點，跌60點或1.53％，創業板指數報2,211點，挫59點或2.62％。

各類股接近全線下跌，傳媒娛樂股挫逾6％，電子訊息股挫逾4％，化工、煤炭、有色金屬、房地產、水泥、鋼鐵、金融股跌逾1％，石油股偏軟，僅得電力股靠穩。