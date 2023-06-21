大甲高中自由車隊參加亞錦賽，榮獲1金1銀3銅佳績。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中自由車隊參加亞洲自由車錦標賽場地賽，榮獲1金1銀3銅佳績，獎牌數占全體青年組一半以上。其中高一張恩騰勇奪集體出發賽金牌、個人追逐賽銀牌及個人全能賽銅牌，成績相當優異。

今年自由車亞錦賽在馬來西亞舉行，所有賽事於19日落幕，大甲高中自由車隊榮獲1金1銀3銅佳績，獎牌數占全體青年組一半以上。高一張恩騰奪集體出發賽金牌、個人追逐賽銀牌及個人全能賽銅牌，高三林芷妍獲團隊競速賽銅牌，高三陳婕翎及高二楊庭瑜拿下團隊追逐賽銅牌。

張恩騰榮獲金牌第一時間接獲教育部長潘文忠賀電，表揚他揚名國際、為國爭光。張恩騰站上頒獎台時，中華奧會會旗冉冉升起，國旗歌樂音悠悠飄揚，在場台灣選手及教練均感動激昂；選手返台後步行回校時，廣播傳來鼓號進行曲，學生列隊歡迎，行政團隊及協力團隊熱情迎接選手凱旋歸來。

除了自由車拿下優異成績外，田徑隊楊玫玫參加6月初韓國亞洲青年田徑錦標賽勇奪200公尺第3名，同時打破自己最佳紀錄，將代表台灣出征8月中在巴西世界中學生運動會，目前積極訓練備戰。

大甲高中校長高榮利表示，大甲高中選手有機會代表台灣參加國際賽事，代表學校體育團隊及選手長期努力受到肯定，選手在每次賽事中學習、調整，在教練指導下進步成長，學校在選手獲獎同時，更重視學生品格教育，教育學生懂得謙虛與感恩，樹立良好學習典範。