資深媒體人江乾松一生中擔任過記者、縣議員、苗客總經理、教師，橫跨教育、政治、媒體、企業的經歷豐富，他出版的 「採訪生涯 精彩傳奇」回憶錄6月21日上午在縣府201會議室舉辦新書發表會，並贈書國中小學，縣長鍾東錦推荐這本回憶錄不僅記錄江老師傳奇的一生，更為在地故事留下精彩的篇章，同時聘請他擔任縣府顧問。

83歲的江乾松，出生於苗栗縣南庄鄉，學歷完整，世界新專三專廣播電視科、文化大學新聞系畢業、交通大學傳播科技研究所碩士班在職進修；歷任中廣公司、台灣新生報社、台視新聞、中央通訊社特派員、地方有線電視公司新聞部主編、節目主持人、節目編審，也曾擔任過苗栗縣議員，競選過國大代表，任職過苗栗汽車客運公司總經理，更曾任教初、國中、高中職、大學因此許多人都尊稱他一聲江老師，可說是橫跨教育、政治、媒體、企業的資深前輩，一生傳奇、精彩。

「採訪生涯精彩傳奇」回憶錄新書發表會，邀請到前苗栗縣教育局長、前教育部國民及學前教育署副署長黃新發與談，苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、議長李文斌、縣議員余文忠、教育處長葉芯慧、文化觀光局長林彥甫及江乾松的親友等多人到場祝賀。

會中江乾松贈書148所國中小學典藏，由縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧代表受贈，同時頒贈感謝狀，感謝江乾松的贈書，縣長並頒發聘書，聘請他擔任縣府顧問。

鍾東錦表示，江老師是他南庄鄉大南埔的同鄉，也是他就讀興華國中、大成中學的恩師，更是縣議員的前輩，他非常感佩江乾松以83歲高齡，仍在第一線採訪與撰稿，克盡記者職責，這次更將半世紀的採訪點滴出版回憶錄，記載了許多採訪過程中，親身經歷與所認識的一切，讓我們更認識曾在這塊土地上發生過的種種人情脈絡與時勢變遷，具有相當的參考價值及貢獻，感謝江乾松老師的贈書，期許學子們能多加運用，透過資深媒體人的觀察和文字，對於家鄉的事物能有更深層的體會和認識。

「一身回憶宛如一代記憶」，文化觀光局長林彥甫指出，江乾松用最詳實精準的文筆，為書數萬字，紀錄其精彩而豐碩的生命歷練，自原生家庭出發，再到求學與職涯的發展，並以記者敏銳的觀察力，將採訪生涯所見與所聞，從苗栗政壇風雲、人事凋零、產業發展到重大新聞事件，不僅是個人的回憶錄，也為在地的故事留下最精彩的紀錄。