網紅小紅老師今(21日)上午召開記者會公開NONO過往的種種「性騷」事件。她記者會結束後，於稍早前再度於社群上發聲，指出：「這世上沒有不被發現的罪行，只是時間早晚的問題。」並喊話NONO：「還在等道歉記者會。」

小紅老師今日召開記者會，表示自己PO文後收到很多來信，有工作人員、大學傳播系的妹妹等，收到很多爆料。在這其中，還有包括拖到市民大道的殘障廁所「無套中出」等舉動。此外，她也提及當時第一名爆料，NONO不願意承認，她是第2位也一樣不願承認，直言：「我不相信他全部都想不起來。」

此外，當記者會結束後，小紅老師再度於社群上PO文，寫下：「這世上沒有不被發現的罪行，只是時間早晚的問題。」並透露：「我知道酸民非常多，很多人都會檢討被害者，我沒回應你們不是我害怕，是我真的很忙。有很多很勇敢跟我有過一樣遭遇的女生，甚至更嚴重，還有未成年的，太多太多了。」

此外，小紅老師也喊話NONO，指出她們還在等一個道歉記者會，「NONO陳宣裕請給我們一個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Guts一點好嗎。」並於文末用主題標籤寫下「強制性交罪20年追訴期」等字句。

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