「虎霸」雞排，稍早業者也緊急切割，發出聲明指出，即刻起與藝人NONO暫停品牌合作計畫。（柯宗緯翻攝）

藝人NONO陷入性騷風暴，遭女網友影射是性騷慣犯，今（21）日被網紅小紅老師開記者會公開過去的惡行，稍早NONO發文認錯，「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省。NO NO」而他在高雄投資的「虎霸」雞排，稍早業者也緊急切割，發出聲明指出，即刻起與藝人NONO暫停品牌合作計畫。

去年底NONO「重操」雞排副業在高雄裕誠商圈開設「虎霸」雞排，他透露，很多朋友鼓勵他，加上自己的興趣，因此結合不少高雄在地的協力廠商合作，首家旗艦店就在高雄，而未來更有意開放連鎖，甚至放眼東南亞市場。

當時NONO受訪時說，這次是與具有餐飲專業的朋友，一起創立「虎霸 魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，會選在高雄是因為背後協力廠商大多是高雄優秀餐飲業者，也有不少人詢問加盟事宜，更放話要進軍東南亞市場。

不過，如今爆出性騷案，恐怕衝擊雞排事業發展。「虎霸」緊急做出切割，今天下午在臉書粉專PO聲明「即刻起與藝人NONO暫停品牌合作計畫」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。