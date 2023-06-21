「抖音男神」耀樂指控炎亞綸硬上、劈腿、偷拍還外流影片，21日召開記者會打算回應炎亞綸的道歉聲明，未料後者無預警闖入記者會，讓耀樂當場崩潰，記者會一度中斷，更有眼尖網友發現，炎亞綸還是先化完妝才來現場，直呼太噁心。

耀樂記者會上，才拿起麥克風沒多久，炎亞綸就由大隊人馬保護帶到現場，隨後向耀樂鞠躬道歉，但耀樂痛苦不堪，當場趴桌崩潰痛哭，炎在逗留近兩分鐘後離去，記者會則是中斷10分鐘，待耀樂情緒平穩後才再度開始。

不少網友對炎亞綸舉動相當不諒解，更有眼尖人抓包，炎亞綸還是先化過妝才來到現場，大罵太噁心，資深媒體人黃揚明也大酸「還帶妝上陣」。

事後耀樂則表示，是否對炎亞綸提告還在跟律師討論。

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