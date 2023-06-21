民進黨中常會今邀請有「PTT創世神」之稱的請台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，以「AI偵測社群平台認知操作的系統與重要發現」為題專案報告。據了解，杜奕瑾不想讓外界太過注意他來民進黨專題演講，罕見名字沒有出現在昨日黨中央發出採訪通知，對於他發言內容，民進黨會後內更是保密到家。

據轉述，杜奕瑾在中常會報告特別提到中國對台灣的網路攻擊，以及他們如何在國際上與其他NGO合作；並且建議大家不要用臉書。

據轉述，杜奕瑾在處理網路假新聞及境外影響力這一塊有蠻深入分析，很多內容對於政府及台灣社會有很大啟發，因為有很多內容比較詳細攻擊手法及來源，不方便對外公開。

與會人士說，杜奕瑾很具體提到某些事發生時，假訊息爆增，還有特定帳號在做怎樣操作，都有具體點出來。2018年選戰過程中情形，當時來自境外假訊息狀況，及對付假訊息還是要用AI等科技方式處理。

據轉述，身兼民進黨主席、副總統賴清德裁示，今天是民主大聯盟系列演講的第三場次，很高興邀請到杜奕瑾，剛才的演說非常精彩，也點出了目前民進黨以及台灣社會所面臨的嚴肅問題，並且已經有解方，而這個解方很多國家也已經尋求合作。未來民進黨希望能夠有更多的機會，跟杜奕瑾直接請教。