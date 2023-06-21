以一首「小丑」走紅歌壇的張魁，15年前罹患口腔癌，所幸發現的早，手術後至今身體保持良好，可說是抗癌成功的案例之一，日前他登上年代新聞《聚焦2.0》分享自己的保養之道，平時在家勤於健身的張魁，深蹲、棒式都難不倒他，在節目中還可以示範一邊做棒式練核心，一邊中氣十足的唱起歌來，令現場來賓一陣驚呼，72歲還有這般體能實屬不易。

張魁曾與張菲、倪敏然、凌峰、夏雲飛合組「溫拿五鼠」，在秀場全盛時期可說是演藝圈內的大哥級人物，但應酬一多就會菸、酒不離手，為了錄影提神也開始吃起檳榔。2009年時，某天發現自己口腔內有小白點，後來白點漸漸突起、變大，檢查後證實是口腔癌，手術挖除約50元硬幣大小的腫瘤，預後恢復良好，也從此戒掉生活上的壞習慣，改變飲食作息，開始在家健身。

張魁說，要外出健身太花時間，所以他平時在家會靠牆做深蹲、棒式，不僅方便還能在短時間鍛鍊到全身肌肉，《聚焦2.0》主持人高文音現場問說，能不能表演一邊做肘撐棒式，一邊演唱成名曲「小丑」，沒想到張魁唱的聲音宏亮，且臉不紅氣不喘，令眾人拍手叫好，敬佩真的是「有練過」，張魁則自己笑稱「我好像來這裡賣膏藥的！」

此外，久未開演唱會的張魁，將在6月26日至28日與孫情、周丹薇舉辦「璀璨人生演唱會」，齊聚呈現經典老歌，讓歌迷一飽耳福。更多精彩內容請鎖定晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。