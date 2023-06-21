蔡英文總統今天接見「歐洲議會跨黨派友我議員訪問團」表示，台灣願意和歐盟，及共享民主理念的國家，在經貿、科技、文化及區域安全等領域，有更多深化合作的計畫，促進區域的和平穩定及繁榮。訪問團團長茱娜薇則呼籲歐盟與其會員國，應該積極與台灣建立夥伴關係。

「歐洲議會跨黨派友我議員訪問團」今天由外委會安全暨防禦小組副主席茱娜薇率領，赴總統府拜會蔡英文總統，成員尚包括歐洲議會議員戴勒斯（Riho Terras）、塞凱琳（Katalin Cseh）、瑪岱琪（Aušra Maldeikienė）、史璐嘉（Ramona Strugariu）、泛歐自由黨聯盟（ALDE）副主席柏達爾（Dániel Berg）等。

蔡英文表示，這是今年第一個來自歐洲議會的訪團，透過行動展現對台灣的堅定支持。歐盟和台灣是共享民主、自由、人權等價值的重要夥伴，她要特別感謝歐洲議會，近年來陸續通過多項法案，關注臺海的安全議題，也積極支持台灣的國際參與。

今年4月，歐洲議會針對「歐盟需要一致的對中戰略」主題，進行關鍵性的討論。會議中，歐盟執委會主席馮德萊恩、外交暨安全政策高級代表波瑞爾，還有與會的主流黨團主席及關鍵議員，都一致強調維持臺海和平穩定的重要性。

蔡英文強調，面對威權主義擴張，民主夥伴之間的團結也越來越重要。台灣願意和歐盟，及共享民主理念的國家，在經貿、科技、文化及區域安全等領域，有更多深化合作的計畫，一起強化民主陣營團結的力量，促進區域的和平穩定及繁榮。

訪團此次來到台灣，會參訪許多重要的政府及民間單位，明天也將前往宜蘭。 她希望訪賓透過這次的訪問，體驗台灣的安全與便利。接下來的幾天，就是台灣的端午連假，她也歡迎訪賓在社群平台上，分享在台灣的所見所聞。相信未來台灣和歐盟一定能夠在各領域持續深化夥伴關係。

茱娜薇表示，台灣人民為捍衛民主生活方式展現出的無比決心，對歐洲而言尤其重要，因為民主就是歐洲的生活方式。雖然彼此相隔千里，但感覺台灣就像是歐洲的鄰居。歐陸中央有一場殘酷的戰爭正在進行，站在歷史正確一方的決心使我們更團結。

她說，自從俄羅斯大規模入侵烏克蘭，歐洲及台灣人民都站在歷史正確的一方，明白英勇的烏克蘭人捍衛的不只是自己的土地，也捍衛著全世界的民主陣營。今日民主陣營的團結比以往任何時候都重要，這也是訪團此行來臺的原因。

茱娜薇指出，台灣有健全的民主、科技先進的經濟，亞洲的安全與歐洲的繁榮息息相關，能對維持以規則為基礎的區域秩序做出貢獻，也有許多值得學習之處，例如透過提升資安意識、媒體識讀及做好保臺準備，有效地強化社會韌性。

她認為，台灣在尊重民主價值觀的同時，在對抗大量網路攻擊和假訊息方面仍有傑出表現，非常鼓舞人心。歐盟與其會員國應該積極與台灣建立夥伴關係。她相當自豪她的國家立陶宛跨出勇敢的一步，設立駐立陶宛台灣代表處，且立陶宛貿易代表處也已在台灣運作中，也期盼此良好基礎，很快能為兩國關係寫下成功的故事。最後，她也祝福台灣持續和平繁榮。