惠中寺「未來與希望」系列講座，6月20日邀請諮商心理師同時也是暢銷作家陳志恆，談父母親陪伴孩子高效學習心法，提供高效學習公式「成就=動機x方法x練習」，動機是孩子想要學得會的意願，方法是掌握學習要領，並調整學習策略，透過反覆練習、接觸，直達精熟。動機、方法、練習三者為相乘關係，其中一項是零，成就即為零。幫助孩子掌握讀書策略，選擇大腦偏好的方式學習，現場與線上同步聆聽人數共計6350人。

現場座無虛席，現場及線上聆聽人數共計6350人。(圖/惠中寺提供)

陳志恆在擔任學校輔導老師時，從實際輔導案例中發現，學生課業成績不理想，學習動機不佳，有可能來自原生家庭的挫敗經驗，而不單純是學習問題，呼籲家長給予孩子一個安心成長的環境，父母得先安定自己的心，孩子才能好好學習。也從心理學及教育學習理論分析，分享具體作法，幫助孩子解決學習困難。

從學習原理來探究，要用大腦偏好的方式學習，但精力要耗在哪裡?課前預習?課堂學習?還是課後複習?陳志恆建議以40%、40%、20%的比例為宜，課前扎實的預習可以讓課堂學習更有效率，依據心理學上的遺忘曲線，當天學習當天複習，把握黃金記憶期，也有較好的效果。

陳志恆呼籲家長給予孩子一個安心成長的環境，避免毒性壓力，孩子才能好好學習。(圖/惠中寺提供)

頻率比強度更重要，這就是短時多次法則，每次花很少時間複習，但複習很多次，心理學上也稱間隔複習法。陳志恆也指出睡眠的重要性，有一部分學習發生在睡眠期間的快速動眼期及深度睡眠，這是大腦整理白天雜亂資訊的時刻，也是記憶固化與記憶整合時間，因此睡得飽加上適度複習，才會學得好。

佛光山中區總住持覺居法師，致贈獎座結緣品給陳志恆心理師。(圖/惠中寺提供)

積極回想，提取比輸入更重要，寫評量是屬於提取，但要充分理解再靠提取，增加初始效應與時近效應。一般人容易記得剛開始以及最後讀的學習材料，中段資訊則容易遺忘混淆，可以使用分段交錯複習法，第一次從頭到尾複習，第二次透過課文及習題交錯，讓大腦不斷轉換，避免疲乏。

在恐懼中度過家庭風暴的孩子，大腦常常處在凍結、當機的狀態，無法靜下來讀書、理解知識，造成學習成就低落，惡性循環。因此提升學習動機的方法有降低毒性壓力、減少不符合比例原則的懲罰性抄寫、連結正向情感，父母要知道孩子學習的困境在哪裡，給予孩子陪伴、理解與支持，提升孩子的學習動力。