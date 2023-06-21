大甲日南夜市預定地點鄰近幼獅工業區，市議員施志昌21日前往會勘。（陳淑娥攝）

在地30多年的老牌大甲日南夜市，去年底因地目不符熄燈，民眾相當不捨及惋惜。台中市議員施志昌21日前往大甲幼二路與工六路口預定新地點會勘，目前計畫已送經發局審查，最快8月底核發營業許可，未來預計有超過60個攤位，讓在地居民重拾小確幸。

施志昌表示，大甲溪北地區唯一夜市日南夜市，去年底因地目不符熄燈歇業，半年來他與立法院副院長蔡其昌辦公室四處奔走尋找合法用地，讓日南夜市恢復營業，包括國產署土地、市府土地，但因權利金過高無法負擔，最終找到一塊私人用地，除了地目符合外，周邊包括交通、停車均非常方便。

經發局科長蔡永福表示，業者申請用地為公共設施保留地，依照台中市攤販集中設置管理自治條例，可以申請設置夜市使用。目前業者已提出計畫書，並通過初審，自即日起公告30天後，若無人有異議，就會召開跨局處審查會，最快8月底可核發營業許可。

施志昌指出，未來新日南夜市營業後，雖然不在慈德宮，但可讓大甲溪北地區鄉親重拾小確幸，還包括通宵、苑裡的民眾，都能就近到日南逛夜市，延續古早味的生活樂趣。

日南觀光夜市攤販籌辦業者劉先生表示，目前大甲溪北九里並無夜市，大家非常期待有夜市可逛，未來若設置順利，可容納近100個攤販，目前預計超過60個攤商加入，且附近也有停車空間，不會干擾周遭居民，希望新日南夜市可以與地方共好。