對於自己忽然要被太陽賣去巫師，「CP3」保羅（Chris Paul）相當錯愕，但是最令他困惑的是影響太陽老闆做出這個決定的人，這個背地裡捅他一刀的人就是「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）。湯瑪斯雖然不是太陽員工，但他與太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）是好朋友。

保羅對《紐約時報》說：「這很難受，老實說這是在商言商，你會了解到別人沒有欠你任何東西。無論你是誰、你做了多少，到頭來這就是一門生意，沒有人是欠你的，而且本該如此。但是我接到兒子傳訊給我的時候，我才明白，我猜是伊許比亞和湯瑪斯打算那麼做的。」

伊許比亞今年買下太陽的時候，還謠傳湯瑪斯可能擔任高層職務，儘管後來他並沒有接受。太陽現任總管是瓊斯（James Jones），保羅在訪談時卻特別提到湯瑪斯，他認為可能是太陽老闆伊許比亞聽取了湯瑪斯的建議。

太陽的目標顯然就是總冠軍，這個計畫已經不包含保羅，他們從巫師買來猛將畢爾（Bradley Beal），又送出幾支選秀籤和選秀交換權。外界推測保羅不會留在巫師，可能會投入自由市場，尋求加盟湖人、快艇、灰熊等球隊。