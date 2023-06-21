52歲男藝人NONO（本名：陳宣裕）在演藝圈多年，近日遭控強壓小模揉胸，試圖將對方底褲扯下，同時解開褲頭磨蹭，對此NONO在19日回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」今（21日）網紅小紅老師開記者會踢爆多起事件，NONO也改變態度發文宣布停止演藝工作深刻反省，但卻仍有大批網友不買單。

小紅老師今示收到近20位受害者的訊息，其中有2位女性被性侵，第1位事發時間在2015年，那時被NONO拖到無障礙廁所性侵，「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，第二位受害女性於2011年被性侵，當時「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」，還有幾位是指交，受害者除了有私訊截圖還有錄音檔，小紅老師表示發生時間久遠所以NONO覺得沒有證據才打死不認。至於是否要提告，需要集結更多受害者的資訊才能提告，沒有要破壞NONO家庭，也沒有要求償鉅額賠償金，只希望NONO能和受害者們道歉。

NONO貼文網友留言。（圖／翻攝NONO facebook）

對此NONO今日發文：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NONO」，貼文一出令外界譁然，許多網友紛紛留言：「性侵比性騷擾嚴重多了...等著去跟法官說吧」、「說好的沒印象呢？」、「去跟檢察官自首吧，這才是社會認為的道歉」、「你在等下一個接棒者！是唄？好急喔！怎麼接手的還沒出現啊⋯」、「昨天不是沒印象嗎？ 現在忽然想起來了！ 這不是退出演藝圈反省而已，這是要面對司法審判的。看看這幾年國外MeToo風潮，很多政治人物明星名人因此鋃鐺入獄。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。