蔡家蓁2度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」，21日舉辦活動。（時代創藝提供）

蔡家蓁以專輯《無礙》2度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」，21日舉辦活動。近日「＃MeToo」風波繼續延燒，她的好友朱海君老公NONO深陷性騷擾風波，被近20名女子出面控訴性騷，NONO更在今日宣布退出演藝圈。

對此，蔡家蓁透露，朱海君前陣子還有一起相約外出爬山，日前一看到新聞十分擔心，「就會想說海君姊還好嗎？」，並坦言，「這種事也很難去安慰，之後就是約她爬山吧，也不用講太多什麼。」

蔡家蓁外型亮眼，擁精湛歌藝，過去曾被資深音樂人言語性騷擾，憶起，對方大她約20歲，現在已消失在樂壇，但每次一想起這事件內心仍有陰影，當時她與大家正在聚會，對方突然把她叫去角落，在抽屜中拿出一張女生照片是醜又胖，仔細一才發現是她很久以前的照片，豈料對方大膽說：「我從妳私人臉書印下來，我看妳這麼醜、肥都有辦法打手槍，但妳為什麼看不到我的心意。」讓她當場驚嚇快速離開，從此以後再也沒聯絡。

她呼籲，大家遇到性騷擾要勇敢說出來，預告正在籌備新專輯，也會在新歌中探討相關議題。她在2021首度入圍金曲台語歌后，當時身穿黑白深V高衩禮服走紅毯，獲得好評，至於今年金曲戰袍？她賣關子說，上次衣服很驚艷，導致這次禮服很難找，因此決定換一個風格，走比較有個性的路線，但也預告該露的地方還是會露，不會讓大家失望。

她一得知入圍金曲後，努力想減肥，每天吃不到600大卡，但日前卻引發尋麻疹、胸悶，緊急送急診，無奈說：「差點死在家裡，之前身體檢查發現有低密度膽固醇過高，可能又因為減肥所以沒辦法呼吸。」醫生叮嚀說，這種狀況很容易引發心肌梗塞、中風，讓她超緊張，現在很注意飲食作息。

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