雲林縣現任麥寮鄉長蔡長昆遭雲林地檢署提當選無效之訴，雲林地方法院駁回。（本報資料照片）

雲林縣現任麥寮鄉長蔡長昆、現任台西鄉長李文來，因去年選舉2人競選團隊、親友涉嫌買票賄選，雲林地檢署提出當選無效之訴，21日雲林地方法院認為，若要將當選無效加諸於當選人，應有相當的證據證明當選人與買票者彼此間有牽連，而非僅以臆測推認，因此宣判駁回地檢署的當選無效之訴。

雲林地院表示，雲林地檢署認為魏正義為蔡長昆後援會會長，是蔡所認可的工作人員或工作組織、團隊人員，魏的行為即蔡手足的延伸，屬於蔡自己的行為，且認為魏在未經蔡同意下，即自行出錢行賄選民，有悖經驗法則，主張蔡必定知情，進而認為蔡有共同參與賄選行為。

地院認為，雲林地檢署所舉的證據，在證據法則的推理上，均不足以證明蔡有與魏為共同賄選行為，自不能以其所臆測為根據，認為蔡有《選罷法》第99條第1項的賄選行為。

台西鄉長李文來方面，地檢署主張李文來為候選人，選舉期間擔任台西鄉農會理事長，其親友為使李順利當選，在選舉時交付賄賂，這些親友都是李直接或間接認可的助選團隊成員，應視為李本人所為，所以李也有賄選行為，應為當選無效。

地院指出，選罷法規定，關於賄選的主體及行為，明定為當選人的賄選行為，且不排除當選人與其輔選幹部基於共同意思，實行賄選買票情形，但若欲將當選無效加諸於當選人，仍應有相當的證據證明當選人與實際賄選買票者彼此間有牽連，而非僅以單純事實作為臆測推認。

雲林地檢署得知所提的2案當選無效之訴均遭地院駁回，相當意外，表示將待收受法院判決後，研擬是否提起上訴。