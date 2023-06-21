7月部分負擔新制。

研議已久的健保部分負擔改革終於要上路！衛福部今正式公告，7月1日起，實施藥品、急診部分負擔新制。民眾前往大醫院看病拿藥，至多得附上300元藥品部分負擔。掛急診者，在大醫院將收750元，在區域醫院收400元，診所則維持不變。新制上路後，低收入戶、重大傷病者不受影響。至於中低收入戶、身心障礙者，赴醫學中心掛急診收550元，在區域醫院收300元，其餘與一般民眾相同。

衛福部今公告修正「全民健康保險保險對象門診藥品、急診應自行負擔之費用」，宣布部分負擔新制將在7月1日起生效。根據衛福部規劃，第1階段新制實施範圍為藥品及急診部分負擔，檢驗檢查不包含在內。

7月1日起，藥品部分負擔仍然維持100元以下免收，民眾在診所、地區醫院領藥的部分負擔上限不變，仍維持至多200元，但在區域醫院、醫學中心，上限則改為300元。慢性病連續處方箋方面，診所維持免收，其餘首次比照藥品部分負擔收取，第2、3次則免收。

前往急診就醫者，診所、地區醫院的部分負擔仍然維持150元，但區域醫院調整為400元、醫學中心調整為750元，取消依檢傷分類收費。低收入戶、重大傷病者，仍然維持免部分負擔，而中低收入戶、身心障礙者適用新制，但赴醫學中心掛急診，只需收取550元，在區域醫院則收取300元部分負擔。