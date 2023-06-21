長興表示，目前市場需求平穩，大陸地區景氣復甦步伐緩慢，仍期待第三季能溫和回升，公司並持續拓展更多海外市場，布局長期成長動能。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，以合成樹脂為主要收入來源，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興指出，有鑑大陸經濟成長趨緩、大陸本地競爭激烈，今年規劃成長重心在大陸之外的市場，特用材料多為利基性、高附加價值產品，具備性能、環保、效率等優勢，持續增加新的應用領域，積極拓展北美、印度等海外市場。

此外，馬來西亞合成樹脂廠做為東南亞生產基地，在東南亞市場需求擴大之下，長興已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來視市場發展，乾膜光阻、特用材料也有機會於馬來西亞建置產能。