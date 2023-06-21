周三公布的官方數據顯示，英國五月消費者物價指數(CPI)為年增8.7%，同於四月的表現，然高於預期的8.4%。

此外，基本通膨(核心通膨)加速到年增7.1%，高於預期，也高於四月的6.8%，該讀數並且來到自1992年以來最快增速。

Pantheon Macroeconomics的英國首席經濟學家Samuel Tombs說，五月的CPI資料將給貨幣政策委員會帶來壓力，在未來幾個月繼續加息。

資料公布之後，英鎊兌美元匯率短暫地上揚。對利率敏感的兩年期政府債券殖利率升至2008年7月以來的最高水準。

英國財政部長Jeremy Hunt說，今天的資料強化了政府增加彈藥的必要性。「如果你看看其它國家正在發生的事情，你會發現，隨著時間的推移，升息確實會降低通膨，而這將在這裡發生」。

英國國家統計局(ONS)說，核心通膨意外地從6.8%升至7.1%，為1992年3月以來的最高水準。英國央行認為，核心通膨率是反映根本物價壓力的一個良好指標。

另一個重要指標是服務業物價的通膨，該指標也達到了1992年以來的最高水準，達到7.4%。該指標主要是受到工資快速上漲，和英國後疫情時期就業市場吃緊的影響。