抖音男神耀樂昨（20日）爆出16歲時與炎亞綸談戀愛，交往期間曾遭到對方硬上，還偷拍親熱影片結果外流，導致他人生大變，今（21日）更舉辦記者會講述整件事，炎亞綸也闖入會場鞠躬道歉，掀起全民熱議。豈料，耀樂才指控炎亞綸對自己的惡行，他卻遭爆料涉嫌桃色交易騙錢，「6次54000」對話記錄曝光令眾人看傻眼。

耀樂與炎亞綸的事情還未解決，沒想到有神秘人在「爆料公社」揭露耀樂私下涉嫌桃色交易騙財；神秘人表示自己的朋友覺得耀樂很可愛，兩人透過IG聊天，耀樂表示需要用到錢，就與他的朋友約定，「開房約會6次給54000（元）」。

神秘人在「爆料公社」公開耀樂與他朋友「桃色交易」的對話記錄。（圖／摘自爆料公社）

神秘人的朋友與耀樂第一次約會時，耀樂要求先拿54000，沒想到之後想再約第二次約會，耀樂就用各種理由避不見面，最後還直接消失；更提出耀樂本來希望他的朋友先匯款，合理懷疑如果先匯款了，他的朋友可能連見到耀樂的機會都沒有，就被騙了54000元。

而文中也附上神秘人朋友與耀樂的對話記錄，神秘人透露他的朋友已經苦惱快半年，如今看到耀樂爆料炎亞綸，忍不住反問「他自己也不守信用，收了錢，直接故意搞消失半年，不正常履行跟我朋友約定好的房間約會」。爆料文在網上延燒超過半天，耀樂至今尚未公開回應此爆料。