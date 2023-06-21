民進黨基隆市立法委員參選人，同時也是基隆市議員的張秉鈞，因涉嫌詐領助理費，21日凌晨基隆地檢署向基隆地院聲請羈押。21日中午開羈押庭，經過4個小時的馬拉松開庭，張秉鈞與其父張錦煌、母親陳瓊茹同遭收押。

據了解，檢方主要是在調查曾連任四屆的民進黨籍前基隆市議員張錦煌，也就是張秉鈞的父親。張錦煌涉嫌在擔任基隆市議員期間，利用人頭詐領助理費，隨著2018年張錦煌卸任，張秉鈞順利接棒當選市議員後，張秉鈞也沿用了父親留下的人頭繼續詐領助理費。

基隆地檢署檢察官指揮本案偵辦，經過長期蒐證，20日上午檢察官指揮調查局基隆市調查站，兵分多路持法院核發的搜索票赴張秉鈞住處及服務處搜索，並將張秉鈞及父母張錦煌、陳瓊茹等3人帶回偵訊。

涉嫌詐領助理費，市議員張秉鈞及其父母都遭收押禁見。（張志康攝）

調查局基隆市調查站20日晚間將全案移送至基隆地檢署複訊，經過漏夜偵訊，21日凌晨5時40分，基隆地檢署以涉犯重罪，且有串供之嫌，將3人聲請羈押禁見。

羈押庭於21日中午12時30分開庭，經過4小時馬拉松開庭，於下午近5時裁定將張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹等3人羈押禁見。據了解，由於提供帳戶的人頭證詞，與張秉鈞和張錦煌在金額上未能一致，確切金額尚待檢調釐清，不過，目前已知涉案金額恐已超過新台幣200萬元。

由於張秉鈞是民進黨中央提名的立法委員參選人，因為涉案遭羈押，勢必影響民進黨基隆市立委選情。對此，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，雖說黨中央預計將於27日開會討論此案，但他會向中央黨部反映，希望能提前在26日開會。蘇仁和表示，畢竟選戰逼近且基隆市選情艱困，希望黨中央能盡快做出較好的決策。

另外，基隆市議會民進黨團總召鄭文婷受訪時表示，尊重司法調查，也相信張秉鈞清白，希望一切安好。被問及若民進黨撤銷張秉鈞的提名，她是否有意爭取時，鄭文婷語帶保留表示，現在發生這件意外狀況，看黨中央如何決定，以她的立場，不管黨中央在基隆也好，或在其他縣市，她都會全力輔選黨中央提名的人選。