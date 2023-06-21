宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港今年開港百年，為此蘇澳區漁會發表《百歲漁港南方澳》專書，1套3冊精裝的專書，紀錄漁港的歷史、漁法等，漁會盼能與鄉親分享南方澳的歷史風華，推出「我出書，您做公益」活動，只要捐贈給宜蘭縣立案的社福慈善單位5000元，就能獲得專書1套。

宜蘭縣海洋及漁業發展所所長林芳民表示，南方澳漁港在1921年開始建港，1923年開港，到今年開港百周年，蘇澳區漁會為百年歷史留下見證，特別找了專家、耆老、漁業界前輩編纂專書。

《百歲漁港南方澳》專書分上、中、下3冊，分別為「風華歲月」、「漁人漁法」、「水產圖鑑」，林芳民說，南方澳開港後，屬傳統沿、近海的漁業，後來從日本人學到圍網技術，以及機械設備更新，讓漁獲量大增，鯖魚產量更是全台之冠。

林芳民表示，隨近年漁獲量減少、漁業資源保育議題興起，漁業也在轉型，朝觀光、精緻漁業方向邁進，南方澳除了新開幕的魚市場外，舊魚市場也預計在9月拆除，變成廣場後增加休憩空間，未來遊客可在廣場欣賞漁港優美風光。

林芳民說，民眾如來到南方澳不只可買魚、吃海鮮，也能多了解當地的歷史文化，如南方澳的媽祖宗教文化等，很值得鄉親一遊，專書的出版增加南方澳觀光的歷史深度。

蘇澳區漁會表示，民眾只要捐款5000元給縣內已立案的社福慈善事業單位，憑捐款收據正本，至漁會2樓收發室，就能憑愛心捐款收據兌換專書，限量百套，送完為止。