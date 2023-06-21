在匈牙利時間20日傍晚，在「台灣歐趴，文化遶境」的晚宴上，有一對烏克蘭母女以小提琴二重奏，獻演一曲〈伊是咱的寶貝〉，表達對台灣的感謝。

由文化總會與紙風車劇團在匈牙利舉辦的「台灣歐趴，文化遶境」活動，20日晚間正式首演《哪吒鬧龍宮》，現場除了有多位匈牙利國會議員出席，還有百位烏克蘭難民前來欣賞。演出後，許多烏克蘭與匈牙利小孩崇拜哪吒爭相與之拍照，還有孩子想和哪吒比劃，見證文化是跨國界、跨世代的建立友誼的最好橋梁。

烏克蘭民眾艾拉（Alla）與弗羅定（Volodymyr）在欣賞演出後表示，哪吒和龍王打鬥的畫面非常有震撼力，感覺有台灣在一起，烏克蘭會贏，另一位烏克蘭民眾賴瑞莎（Larysa）則表示，欣賞表演相當興奮，她也帶孩子參加MKVM博物館的台灣日嘉年華，很開心孩子們在活動中露出笑容。

文總祕書長李厚慶表示，文總致力傳承台灣的文化，將民主自由多 元創新的台灣文化帶到世界各地，分享台灣文化的美好，相信藝術的力量能超越國界和語言，也要用行動支持烏克蘭的朋友。他也說，希望把「哪吒」面對困境的勇敢精神分享給烏克蘭的朋友，這齣戲呈現了「友誼」和「同伴」的可貴，就如同民主自由的台灣，永遠是匈牙利與烏克蘭堅定的「夥伴」。

駐匈牙利台北代表處劉世忠大使表示，哪吒是台灣小孩子的守護神，尤其能把台灣「哪吒」面臨困境的奮鬥精神帶給匈牙利與烏克蘭，去年台灣捐贈了150萬美元，給匈牙利政府指定的人道援助組織，用以幫助有需要的烏克蘭難民，這次台灣則要利用文化力量，協助烏克蘭朋友度過難關，自由國家的人民站在一起，攜手互助，和平才會到來，讓烏克蘭朋友早日返回故鄉。

HIA國際及人道援助部主任Klara Kevehazi表示，HIA已有25年的歷史，2022年開始至今，已提供42萬流離失所的烏克蘭難民協助，感謝台灣這次對烏克蘭難民與兒童的支持，希望他們得到心靈重建，並早日回到家鄉。