隨著人口老化，凸顯預立醫療照護諮商（ACP）的重要性，醫療自主意識漸漸抬頭，愈來愈多人開始關注自己的醫療後事，病人自主權利法從2019年施行至今，全國有5萬多人完成簽署，桃園則有3402人完成簽署。

簽署預立醫療（AD）步驟，須具有完全行為能力者與醫療委任代理人或兩等親內家屬，一起到醫院內的預立醫療門診進行預立醫療照護諮商，經由預立醫療照護諮商團隊、當事人及醫療委任代理人或家屬共同見證下，由有完全行為能力的當事人簽署預立醫療決定。衛生局統計，截至19日桃園市預立醫療決定簽署人數共有3402人。

衛生局說，目前有提供醫護人員諮商獎勵，包括第一線醫事人員可接受免費諮商、眷屬及親友諮商半價，並配合醫事人員上班時間彈性提供諮商服務。部分醫院也有提供桃園市民、低、中低收入戶的諮商費用優免或補助。另針對就醫不便地區，由醫療專業團隊配合巡迴醫療，推廣預立醫療決定。

衛福部桃園醫院專科護理師鄭翎奇分享案例，他表示，有名韓國籍年輕女性，在住院過程中聊到自己家人曾因重症住院，臨終時身上插滿了管路，痛苦的經歷讓她想要事先做好安排，避免家人因為要做出醫療決策而承受額外的壓力。另名中年男子從事殯葬業20多年，就醫後發現自己罹患肺腺癌，希望在身體衰退前，替自己做好醫療決策。

衛福部桃園醫院內科部主任李世偉說，預先安排未來醫療照護的方式，使病人和家屬能夠更加清晰地了解自己的醫療選擇和權利，讓病人能夠有尊嚴地度過人生最後階段。