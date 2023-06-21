因應台灣發生幼兒園疑似出現幼童餵藥爭議事件，金門縣長陳福海召開跨局處會議，要求衛生局、教育處等單位徹查縣內醫療與教育園所有無不法情事。陳福海表示，他個人相信金門的相關單位一定秉持著良心從事醫療與教育志業，不過孩童的健康沒有折扣空間，希望業管單位要做好不定期稽查工作。所幸經連日清查持有管制藥品之機構與藥局，目前尚無查獲違法情事。

金門縣衛生局長蔡建鑫表示，為防範藥物濫用、避免醫師不當處方使用管制藥品或不當流用，針對地區醫療院所及藥局均有進行不定期管制藥品管理稽查作為，若有違規情事發生，將依法處辦，以保障鄉親用藥安全。

蔡建鑫呼籲鄉親務必在醫師、藥師等專業人士指導下正確使用藥品，尤其是管制藥品具有成癮性與濫用性，相較於一般藥物，在管制上也需更為嚴謹，民眾千萬不要私自拿取他人藥物服用。

對於此次台灣發生的兒童餵藥爭議事件，金門縣長陳福海也在事件發生後就第一時間提醒衛生局、教育處需提高警覺，同時也在日前召開跨局處會議親自掌握地區幼兒教育日常飲食與用藥現況。會議中陳福海特別指示衛生局、教育處須立即透過關懷查證系統全面清查，務必在最短時間內將管制藥品用藥現況梳理有無異常情況。

連日來，金門縣衛生局透過管制藥品管理系統，清查縣轄持有管制藥品登記證之34家醫療機構及健保特約藥局，針對持有管制藥品「苯巴比妥」、「苯二氮平」或「利他能」之藥品進行實地稽查，截至目前尚無查獲違法情事。

衛生局提醒，鄉親若發現家中幼兒有異常反應或對巴比妥、苯二氮平、利他能等藥物殘留有任何疑慮，可前往部立金門醫院門診就醫（掛號科別：小兒科或家醫科），由醫師專業評估後免費採檢尿液。同時縣府也已建立單一窗口諮詢專線，可於上班日撥打衛生局082-330697轉藥物食品檢驗科洽詢，假日期間於08：00-17：30可撥打0921200116，由衛生局提供協助。