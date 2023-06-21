目前男單世界排名第24的台灣第2男單林俊易，21日在世界羽聯超級300系列台北羽球公開賽首輪21比12、21比18擊敗同胞李佳豪，晉級16強。

林俊易今年賽季已經在超級300系列泰國大師賽拿過1座冠軍，超級500系列馬來西亞大師賽也陸續打敗過大馬李梓嘉、日本一哥奈良岡功大等好手打進到4強，也讓世界排名衝進前25名內，可以不用打國內排名賽，持續在國際賽衝刺，努力增加實戰經驗，台北公開賽之後就是前進北美洲加拿大、美國，接著是成都世大運。

回到台灣出賽，林俊易很開心因為成績漸漸打出來，也有更多球迷加油，打起來也很來勁，雖然是300系列，不過還是有很多好手，每場比賽也不輕鬆，與李佳豪這場，首局自己在逆風邊，出手就是正常力道推，也收到不錯效果，第2局換邊變成順風，就要多控制力道。

左手持拍的林俊易來自屏東枋寮，爸媽經營芒果事業，目前是盛產季節，忙著採收而無法到台北公開賽現場觀賽，不過仍會關心兒子賽況，孝順的林俊易在比賽、訓練空檔也會找時間回家幫忙爸媽，「不過目前因為要衝世界排名，先以比賽為主，暫時比較無法幫忙爸媽，他們也很理解選手忙碌生活，平常比較不會主動聯絡我，都是我會聯絡爸媽。」

林俊易提到，只有爸媽在處理芒果事業，也希望自己可以在國際賽闖出一片天，讓爸媽可以輕鬆點。