「舊衣回收方式調整後，市容環境明顯的改善了」，過去舊衣回收箱常遭民眾棄置就醫物、廢棄物，造成環境髒亂，影響市容，為此，台東市公所從今年4月1日起，全面撤除市區舊衣回收箱，改由資源回收車收運，經過台東縣環境保護局巡查發現，原回收箱設置點達97％無髒亂。

台東縣環保局指出，自去年1月至今年2月，因舊衣回收箱四周任意棄置一般廢棄物，而被依廢棄物清理法，各祭出1200元罰鍰的案件，共有19件，顯示容易產生相關環境衛生的問題，因此，台東市公所自4月1日起調整舊衣回收方式後，經過環保局4、5月連續2個月針對原本設置舊衣回收箱的地點派員巡查共計66處，結果發現僅2處遭棄置廢棄物並已清理改善，其餘64處沒有環境髒亂情況，達到97％無髒亂，表示台東市舊衣回收調整方式已收到效果，也謝謝民眾也展現優質的公德心。

台東縣環境保護局巡查原回收箱設置點，僅2處遭棄置廢棄物並已清理改善，其餘64處沒有環境髒亂情況，達到97％無髒亂。（台東縣環保局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

環保局呼籲，隨意棄置舊衣、廢棄物會造成環境髒亂，都是違反廢棄物清理法的行為，可罰款1200至6000元，民眾家中舊衣可先檢視區分出堪用者，經過清洗整理好後交由清潔隊的資源回收車收運，讓資源有效再利用，並減少廢棄物處理負荷，維護台東永續環境。