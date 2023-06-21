繼上月底通過二階環評，台中市夏田產業園區開發案再傳好消息，市府經發局指出，因夏田產業園區的範圍內為住宅、農地及工廠夾雜情況，市府擬定多項創新開發構想，並於區域內畫設農業區，5年來歷經200多次陳情與15次研議，終於在本月19日通過都市計畫審查，將再提送內政部及經濟部審查。

台中市大里區夏田地區在12年前查出約27.8公頃農地遭重金屬汙染，之後環保單位多次進行土壤置換，但農民憂心食安問題，不敢繼續耕作，台中市府2017年啟動夏田產業園區開發規畫案，該案於2019年獲經濟部原則上支持。

台中市府經發局指出，因畫設為產業園區開發範圍的區域內，目前有住宅、農地及工廠夾雜，市府依據產業創新條例，朝向區段徵收的方式開發，且為維持農民農耕需求、保障她們農民資格不受影響，也在範圍內畫設農業區，因許多開發構想為全國創新，5年來接受253件陳情訴求、歷經15次專案小組研處解決。

為輔導區域內未登記工廠合法化，經發局指出，開發案針對規畫區內未登記工廠依法申請納管，若取得特定工廠登記者可暫時保留不被徵收，但業者必須在2030年3月前，以繳納代金等方式完成回饋條件得以就地安置，藉此解決未登記工廠既存問題，該開發案終於在6月19日通過都市計畫委員會審查。

夏田產業園區涵蓋面積188公頃，將以區段徵收方式開發，經發局強調，接下來將爭取內政部都市計畫委員會審議通過後，經濟部即可核定設置，期許該區域開發帶動地方產業升級。