香港信報報導，港股午後跌破上午低位（19,198點），最多跌432點，最低至19,174，收盤跌幅略為收窄。恒指收跌388點或2％，報19,218。全日成交額為981.72億港幣。

國指收報6,505，跌149點或2.2％。科指跌2.8％，收3,961。

個股方面，騰訊跌2.7％報340.4港幣，成交居首達65.69億港幣。僅8檔藍籌上漲，以中石油升1.3％表現最好。信義光能跌5.7％，為表現最差藍籌。

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