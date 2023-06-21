香港信報報導，港股午後跌破上午低位（19,198點），最多跌432點，最低至19,174，收盤跌幅略為收窄。恒指收跌388點或2％，報19,218。全日成交額為981.72億港幣。
國指收報6,505，跌149點或2.2％。科指跌2.8％，收3,961。
個股方面，騰訊跌2.7％報340.4港幣，成交居首達65.69億港幣。僅8檔藍籌上漲，以中石油升1.3％表現最好。信義光能跌5.7％，為表現最差藍籌。
港股連跌三日累挫逾八百點。恒指21日開盤跌301點，報19,305，跌幅曾縮至229點，最高至19,377，但人民幣持續走弱，港股跌幅擴大，恒指半日跌373點。
香港信報報導，港股午後跌破上午低位（19,198點），最多跌432點，最低至19,174，收盤跌幅略為收窄。恒指收跌388點或2％，報19,218。全日成交額為981.72億港幣。
國指收報6,505，跌149點或2.2％。科指跌2.8％，收3,961。
個股方面，騰訊跌2.7％報340.4港幣，成交居首達65.69億港幣。僅8檔藍籌上漲，以中石油升1.3％表現最好。信義光能跌5.7％，為表現最差藍籌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。