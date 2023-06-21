新北幼兒園爆出餵藥事件後，許多家長心慌慌。近日有家長表示，孩子即將就讀小班，未料幼兒園的收費項目居然出現「尿檢費」。貼文一出，其他家長幾乎一面倒表示第一次聽到這項收費，直說：「太可怕了吧，到底存何居心」。新北市教育局查證這間幼兒園後，澄清目前這筆收費是2年前的項目，現在已不再收尿檢費。

一名家長在臉書社團《幼兒園大小事》發文，透露孩子將在今年8月就讀小班，但某幼兒園的學費細項竟然有「尿檢費」，讓他不禁好奇，究竟是要檢驗什麼項目？其他的幼兒園是否也都需要繳交這筆尿檢費？

貼文曝光後，一票家長直搖頭，「我們讀美語私校沒有做過這個」、「讀私幼，小孩大班了，從來沒驗過尿。衛生所打預防針的例行體檢也沒驗過尿」、「太可怕了吧，幼兒園竟然還想要驗尿，到底存何居心，難道是要追蹤餵藥劑量」、「真的是第一次聽到幼兒園要求收尿檢費」。不過也有人推測，這項檢查的用意是確保孩子入學前身體數值沒有異常，若往後發生疑慮才能有證據。

根據《ETtoday新聞雲》報導，新北市教育局查證後，證實該幼兒園在2年前有協助家長辦理幼生尿液檢查，檢驗項目包括：尿糖、酸鹼值等，目的是定期確保幼生健康，不過後來衛生局每年都會協助辦理幼生尿液檢驗，現在已經沒有此項收費。

新北市教育局表示，目前新北市有8間專責醫院，專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等服務，若家長有需求皆可前往使用。此外，幼兒園應依照教育局的規定收費，並尊重家長意願，不得強制收費，若家長對幼兒園收費有疑慮，可直接尋求教育局協助。