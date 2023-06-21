台東縣東河鄉農會去年9月將舊穀倉整建活化，打造都蘭文創園區，成為海線旅遊中繼站，期盼帶動當地觀光及發展。有關停車收費問題，業者吐露心聲，僅在春節期間收費，雇用3名收費員都是身心障礙者，收取的停車費甚至不足支應薪資，期盼在試營運期間也善盡企業社會責任，增加弱勢就業機會，此外，進駐商家及聘用員工也都是在地人。

都蘭文創園區面積約2000坪，設有露營區、停車場、賣場，藝文市集、3D彩繪牆，目前在試營運期間，積極連結公部門計畫資源，在保留穀倉原味下，充實內部設施，預計明年暑假開幕。

業者翁代吉說，部分遊客反映商家不夠豐富，他坦言有進步空間，由於由於許多計畫及增設項目仍在執行階段，部分造景施工中，他強調，整個園區的經營很難一蹴可幾，短短半年很難呈現全數應有的風貌，也因此對外並未宣傳，「目前免費提供停車及休憩服務，讓遊客到東海岸來，能認識有這樣1個新景點」。

都蘭文創園區鄰近景點有水往上流、東河橋風景區、東河休閒農場、登仙橋休憩區、泰源幽谷、泰源史前遺址、都蘭史前遺址、都蘭林場、金樽陸連島等，東河鄉農會都蘭地理位置適合發展成東海岸旅遊的中繼站，結合當地農產，推動文創產業，並發展文化、產業、休閒經濟，增加旅客遊憩體驗。