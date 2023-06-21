52歲男藝人NONO（本名：陳宣裕）在演藝圈多年，近日遭控強壓小模揉胸，試圖將對方底褲扯下，同時解開褲頭磨蹭，對此NONO在19日回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」今日網紅小紅老師開記者會踢爆多起事件，NONO也改變態度發文宣布停止演藝工作深刻反省，關於朱海君的狀況？經紀人表示：「目前回應就像NONO寫得那樣。」

19日有女網友透露曾被一位男藝人性侵未遂，給出3線索「他是知名搞笑藝人，老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功」，讓外界猜測是NONO，對此NONO透過經紀人回應「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」，NONO老婆朱海君得知後透過經紀人發聲「No哥都沒有印象了！海君要回應什麼？」。

今（21）日網紅小紅老師開記者會踢爆NONO表示收到近20位受害者的訊息，其中有2位女性被性侵，並指控朱海君當時與NONO已交往多年，「如果她不知道就是NONO瞞著她，如果她知道就是加害者。」而NONO也於今日宣布停止演藝工作深刻反省，朱海君則透過經紀人簡短回應：「目前回應就像NONO寫得那樣。」

目前朱海君的facebook已關閉留言功能，不過在關閉前仍有網友留言：「結婚前沒先打聽打聽他的過去嗎？他那個年紀還沒結婚，妳不覺得怪怪的嗎？」、「如果你老公真的做過這種事，請他勇敢承認」、「海君這次你老公的事件你要保重啊，加油」。

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